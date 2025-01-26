Давид Арахамия был на инаугурации Дональда Трампа на почетном месте, — The Independent

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.
Издание указывает, что Арахамия получила редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.
«Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, допущенных к зданию инаугурации. Среди других – бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони», — говорится в публикации.
Арахамия отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях, указывается в материале.
«Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошее соглашение в конце этого процесса», - подчеркнули источники.
Ранее Давид Арахамия отметил, что переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут пройти в феврале. Он уточнил, что переговоры могут пройти в начале февраля во время Украинской недели в Вашингтоне.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.