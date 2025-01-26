Практика судов
  1. В Украине

Давид Арахамия был на инаугурации Дональда Трампа на почетном месте, — The Independent

16:07, 26 января 2025
Лидер фракции «Слуга народа» получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.
Давид Арахамия был на инаугурации Дональда Трампа на почетном месте, — The Independent
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Издание указывает, что Арахамия получила редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.

«Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, допущенных к зданию инаугурации. Среди других – бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони», — говорится в публикации.

Арахамия отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях, указывается в материале.

«Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошее соглашение в конце этого процесса», - подчеркнули источники.

Ранее Давид Арахамия отметил, что переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут пройти в феврале. Он уточнил, что переговоры могут пройти в начале февраля во время Украинской недели в Вашингтоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США президент Дональд Трамп Давид Арахамия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия

Отсрочка от призыва, которую военнообязанный оформил через Резерв+, будет автоматически отменена в случае обнаружения путем электронного информационного взаимодействия Реестра «Оберег» с другими государственными реестрами или базами данных отсутствия законных оснований для нее.

Депутаты предлагают внести изменения в закон о демографическом реестре и защите персональных данных, расширив права БЭБ и органов финконтроля

Бюро экономической безопасности и органам финансового контроля предлагают предоставить доступ к документам, оформляемым с применением средств Демографического реестра.

Дональд Трамп отменил для федеральных чиновников США дистанционную работу и вернул возможность увольнения за неэффективность

Дональд Трамп издал ряд указов о перезагрузке аппарата федеральных госслужащих.

Закон об удалении медиа комментариев читателей в соцсетях через 3 дня после получения определения суда об открытии производства для предотвращения ответственности направлен на подпись Президенту

Принятый закон об установлении времени в 3 дня после получения определения суда об открытии производства для удаления медиа комментариев читателей, которые могут оскорблять, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, Верховная Рада направила на подпись Президенту.

Подача рукописной нечитаемой апелляционной жалобы, на обороте которой содержатся другие тексты, не является основанием для ее возвращения – Верховный Суд

Апелляционный суд, возвращая жалобу, указал, что она выполнена рукописным нечитаемым текстом на бумаге, содержащей складской документ на покупку товара и фотокопию выписки из договора аренды, что следует расценивать как проявление неуважения к суду – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради