Давид Арахамия был на инаугурации Дональда Трампа на почетном месте, — The Independent

Лидер фракции «Слуга народа» получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Издание указывает, что Арахамия получила редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.

«Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, допущенных к зданию инаугурации. Среди других – бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони», — говорится в публикации.

Арахамия отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях, указывается в материале.

«Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошее соглашение в конце этого процесса», - подчеркнули источники.

Ранее Давид Арахамия отметил, что переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут пройти в феврале. Он уточнил, что переговоры могут пройти в начале февраля во время Украинской недели в Вашингтоне.

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