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Дональд Трамп склав присягу Президента США

19:12, 20 січня 2025
Голова Верховного Суду США привів Дональда Трампа до присяги Президента США.
Дональд Трамп склав присягу Президента США
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Дональд Трамп склав присягу Президента США. До присяги його привів голова Верховного Суду США Джон Робертс.

«Я урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати та захищати Конституцію Сполучених Штатів» - сказав Дональд Трамп.

Також присягу склав віце-президент США Джей Ді Венс.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на урочисту інавгурацію прибули такі відомі особистості, як Борис ДжонсонБілл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден. 

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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