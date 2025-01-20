Дональд Трамп склав присягу Президента США. До присяги його привів голова Верховного Суду США Джон Робертс.
«Я урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати та захищати Конституцію Сполучених Штатів» - сказав Дональд Трамп.
Також присягу склав віце-президент США Джей Ді Венс.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», на урочисту інавгурацію прибули такі відомі особистості, як Борис Джонсон, Білл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден.
«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.