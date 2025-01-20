Голова Верховного Суду США привів Дональда Трампа до присяги Президента США.

Дональд Трамп склав присягу Президента США. До присяги його привів голова Верховного Суду США Джон Робертс.

«Я урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати та захищати Конституцію Сполучених Штатів» - сказав Дональд Трамп.

Також присягу склав віце-президент США Джей Ді Венс.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на урочисту інавгурацію прибули такі відомі особистості, як Борис Джонсон, Білл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден.

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

Автор: Наталя Мамченко

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