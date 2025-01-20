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Дональд Трамп прибув до Ротонди Капітолію на церемонію інавгурації

19:03, 20 січня 2025
Учасники події збиралися в Ротонді перед початком урочистої присяги нового президента.
Дональд Трамп прибув до Ротонди Капітолію на церемонію інавгурації
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Обраний президент США Дональд Трамп прибув до Ротонди Капітолію для участі в церемонії інавгурації. Перед входом до зали він підняв великий палець. Про це повідомляє The Washington Post.

Оглянувши залу, де перебували колишні президенти, члени Конгресу, їхні сім’ї та представники еліти, Трамп прокоментував: «Просто ще один день у раю».

На урочисту інавгурацію вже прибули такі відомі особистості, як Борис ДжонсонБілл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден. 

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

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США Дональд Трамп

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