Дональд Трамп прибыл в Ротонду Капитолия на церемонию инаугурации

Участники события собирались в Ротонде перед началом торжественной присяги нового президента.

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Ротонду Капитолия для участия в церемонии инаугурации. Перед входом в зал он поднял большой палец. Об этом сообщает The Washington Post.

Осмотрев зал, где находились бывшие президенты, члены Конгресса, их семьи и представители элиты, Трамп прокомментировал: «Просто еще один день в раю».

На торжественную инаугурацию уже прибыли такие известные личности, как Борис Джонсон, Билл и Хиллари Клинтон, а также высокопрофильные предприниматели, среди которых Джеф Безос и Илон Маск.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп после службы в епископальной церкви Святого Иоанна прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий президент Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден. Сейчас Трамп направляется в Капитолий на инаугурацию.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

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