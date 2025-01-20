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Дональд Трамп прибыл в Ротонду Капитолия на церемонию инаугурации

19:03, 20 января 2025
Участники события собирались в Ротонде перед началом торжественной присяги нового президента.
Дональд Трамп прибыл в Ротонду Капитолия на церемонию инаугурации
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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Ротонду Капитолия для участия в церемонии инаугурации. Перед входом в зал он поднял большой палец. Об этом сообщает The Washington Post.

Осмотрев зал, где находились бывшие президенты, члены Конгресса, их семьи и представители элиты, Трамп прокомментировал: «Просто еще один день в раю».

На торжественную инаугурацию уже прибыли такие известные личности, как Борис ДжонсонБилл и Хиллари Клинтон, а также высокопрофильные предприниматели, среди которых Джеф Безос и Илон Маск.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп после службы в епископальной церкви Святого Иоанна прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий президент Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден. Сейчас Трамп направляется в Капитолий на инаугурацию.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

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США Дональд Трамп

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