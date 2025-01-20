Правительство предлагает новые правила для получения льгот на оплату коммунальных услуг

В Раде зарегистрировали законопроект об эффективном использовании льгот на ЖКУ.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №12427, который предусматривает изменения в законодательство относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Целью законопроекта является повышение эффективности использования государственных средств и обеспечение их целевого направления на оплату коммунальных услуг.

Согласно законопроекту, граждане, пользующиеся льготами, обязаны ежемесячно направлять полученные средства на оплату потребленных услуг. В случае невыполнения этого условия порядок предоставления льгот будет регулироваться решениями Кабмина.

Предусматривается также внесение изменений в законы Украины, которые определяют порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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