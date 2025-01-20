Уряд пропонує нові правила для отримання пільг на оплату комунальних послуг

У Раді зареєстрували законопроект про ефективне використання пільг на ЖКП.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №12427, який передбачає зміни до законодавства щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив постійний представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Метою законопроекту є підвищення ефективності використання державних коштів та забезпечення їх цільового спрямування на оплату комунальних послуг.

Згідно з законопроектом, громадяни, які користуються пільгами, зобов’язані щомісяця спрямовувати отримані кошти на оплату спожитих послуг. У разі невиконання цієї умови порядок надання пільг регулюватиметься рішеннями Кабміну.

Передбачається також внесення змін до законів України, які визначають порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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