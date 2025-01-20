Україна ініціює механізм обміну даними в Коаліції артилерії

Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї.

Фото: mod.gov.ua

Україна прагне залучити до Коаліції артилерії нових партнерів і пропонує запровадити механізм обміну інформацією щодо постачання та використання озброєння. Про це заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко під час зустрічі з французьким генералом Еріком Ландруа, заступником командувача наземних сил Франції. Про це повідомили в Міноборони.

Коаліція артилерії, створена у січні 2024 року, є однією з восьми міжнародних ініціатив з військової допомоги для українських Сил оборони. До неї входять Франція, США, Україна та 12 інших країн. Учасники коаліції мають передові технології у виробництві артилерії, боєприпасів та засобів розвідки.

Анатолій Клочко наголосив на важливості лідерства Франції у консолідації партнерів і підкреслив, що розширення коаліції є ключовим для посилення ракетних військ і артилерії України. Він також анонсував затвердження Дорожньої карти роботи Коаліції, яка передбачає зобов’язання її членів забезпечувати потреби ЗСУ.

Пропозиція України щодо щоквартального обміну інформацією включає звітність про постачання озброєнь партнерами та їх використання українською стороною.

Французький генерал Ерік Ландруа зазначив, що метою його візиту є визначення актуальних потреб України. Він також підкреслив важливість координації роботи з НАТО.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв додав, що з окремими партнерами вже ведуться перемовини щодо помісячного постачання озброєнь, що є критично важливим для ефективності бойових дій.

Під час зустрічі обговорили також постачання комплектуючих для артилерійських систем, необхідність артилерійських снарядів та створення спільних підприємств для виробництва і ремонту озброєнь на території України.

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