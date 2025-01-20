Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна ініціює механізм обміну даними в Коаліції артилерії

19:46, 20 січня 2025
Україна та Франція обговорили спільне виробництво зброї.
Україна ініціює механізм обміну даними в Коаліції артилерії
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна прагне залучити до Коаліції артилерії нових партнерів і пропонує запровадити механізм обміну інформацією щодо постачання та використання озброєння. Про це заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко під час зустрічі з французьким генералом Еріком Ландруа, заступником командувача наземних сил Франції. Про це повідомили в Міноборони.

Коаліція артилерії, створена у січні 2024 року, є однією з восьми міжнародних ініціатив з військової допомоги для українських Сил оборони. До неї входять Франція, США, Україна та 12 інших країн. Учасники коаліції мають передові технології у виробництві артилерії, боєприпасів та засобів розвідки.

Анатолій Клочко наголосив на важливості лідерства Франції у консолідації партнерів і підкреслив, що розширення коаліції є ключовим для посилення ракетних військ і артилерії України. Він також анонсував затвердження Дорожньої карти роботи Коаліції, яка передбачає зобов’язання її членів забезпечувати потреби ЗСУ.

Пропозиція України щодо щоквартального обміну інформацією включає звітність про постачання озброєнь партнерами та їх використання українською стороною.

Французький генерал Ерік Ландруа зазначив, що метою його візиту є визначення актуальних потреб України. Він також підкреслив важливість координації роботи з НАТО.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв додав, що з окремими партнерами вже ведуться перемовини щодо помісячного постачання озброєнь, що є критично важливим для ефективності бойових дій.

Під час зустрічі обговорили також постачання комплектуючих для артилерійських систем, необхідність артилерійських снарядів та створення спільних підприємств для виробництва і ремонту озброєнь на території України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Франція Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп після складення присяги президента США перелічив свої найближчі кроки, назвавши їх революцією здорового глузду

Золотий вік Америки починається сьогодні – Дональд Трамп виступив з інавгураційною промовою, в якій вказав на найближчі кроки і укази.

Дональд Трамп склав присягу Президента США

Голова Верховного Суду США привів Дональда Трампа до присяги Президента США.

Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів кримінальної спеціалізації

Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 507 претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico

Рамасвамі покине DOGE, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо.

У Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців

«Мем може змінити хід політичної кампанії і бути частиною пропаганди, спрямованої на підрив довіри до держави» – заявили у Комітеті з питань свободи слова.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України