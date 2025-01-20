Украина инициирует механизм обмена данными в Коалиции артиллерии

Украина и Франция обсудили совместное производство оружия.

Фото: mod.gov.ua

Украина стремится привлечь к Коалиции артиллерии новых партнеров и предлагает ввести механизм обмена информацией о поставках и использовании вооружения. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко во время встречи с французским генералом Эриком Ландруа, заместителем командующего наземных сил Франции. Об этом сообщили в Минобороны.

Коалиция артиллерии, созданная в январе 2024 года, является одной из восьми международных инициатив по военной помощи для украинских Сил обороны. В нее входят Франция, США, Украина и 12 других стран. Участники коалиции имеют передовые технологии в производстве артиллерии, боеприпасов и средств разведки.

Анатолий Клочко отметил важность лидерства Франции в консолидации партнеров и подчеркнул, что расширение коалиции является ключевым для усиления ракетных войск и артиллерии Украины. Он также анонсировал утверждение Дорожной карты работы Коалиции, которая предусматривает обязательства ее членов обеспечивать потребности ВСУ.

Предложение Украины относительно ежеквартального обмена информацией включает отчетность о поставках вооружений партнерами и их использовании украинской стороной.

Французский генерал Эрик Ландруа отметил, что целью его визита является определение актуальных потребностей Украины. Он также подчеркнул важность координации работы с НАТО.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев добавил, что с отдельными партнерами уже ведутся переговоры о помесячной поставке вооружений, что является критически важным для эффективности боевых действий.

Во время встречи обсудили также поставки комплектующих для артиллерийских систем, необходимость артиллерийских снарядов и создание совместных предприятий для производства и ремонта вооружений на территории Украины.

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