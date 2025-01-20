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Литва передала Украине дроны, тепловизоры и погрузчики

21:52, 20 января 2025
Новый пакет военной поддержки уже в Украине.
Литва передала Украине дроны, тепловизоры и погрузчики
Фото: kam.lt
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Литва не останавливается в предоставлении военной поддержки Украине. В конце прошлой недели в Украину доставили новую партию помощи, которая включает беспилотники литовского производства, тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Этот пакет поддержки направлен на укрепление украинской армии в условиях войны. Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что поддержка не может замедляться, поскольку безопасность Украины тесно связана с безопасностью Литвы.

«Мы не можем замедлять нашу поддержку Украины, потому что гарантировать безопасность Украины означает заботиться о нашей собственной безопасности», - подчеркнула Шакалиене.

Она также сообщила, что были устранены бюрократические барьеры, что позволяет значительно ускорить поставки помощи. Литва планирует в дальнейшем сосредоточиться на противовоздушной обороне, боеприпасах, борьбе с дронами и поддержке украинской оборонной промышленности, финансируя производство вооружений в Украине.

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оружие Литва военная помощь

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