Литва передала Украине дроны, тепловизоры и погрузчики

Новый пакет военной поддержки уже в Украине.

Фото: kam.lt

Литва не останавливается в предоставлении военной поддержки Украине. В конце прошлой недели в Украину доставили новую партию помощи, которая включает беспилотники литовского производства, тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Этот пакет поддержки направлен на укрепление украинской армии в условиях войны. Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что поддержка не может замедляться, поскольку безопасность Украины тесно связана с безопасностью Литвы.

«Мы не можем замедлять нашу поддержку Украины, потому что гарантировать безопасность Украины означает заботиться о нашей собственной безопасности», - подчеркнула Шакалиене.

Она также сообщила, что были устранены бюрократические барьеры, что позволяет значительно ускорить поставки помощи. Литва планирует в дальнейшем сосредоточиться на противовоздушной обороне, боеприпасах, борьбе с дронами и поддержке украинской оборонной промышленности, финансируя производство вооружений в Украине.

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