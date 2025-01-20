Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей криминальной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 507 претендентов на должности судей апелляционных судов.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 20 января 2024 года опубликовала декодированные результаты тестирования на когнитивные способности, которое с 10 по 15 января сдавали кандидаты на должности апелляционных судей уголовной специализации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», успешным тестированием на выявление уровня IQ стало для 507 претендентов на должности судей апелляционной инстанции или для 72,5% кандидатов.

Соответственно, неудачей тестирование на когнитивные способности завершилось для 192 кандидатов, которые не смогли набрать минимально необходимые 100 баллов (из 145 максимально возможных).

С декодированными результатами кандидатов на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации можно ознакомиться ниже.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее рассказывала об итогах тестирования на уровень IQ для гражданской, уголовной, административной и хозяйственной специализации.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.