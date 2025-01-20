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Дональд Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив и гору Денали

18:27, 20 января 2025
Дональд Трамп восстановит исторические названия: «Американский залив» и Маунт Мак-Кинли.
Дональд Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив и гору Денали
Фото: politico
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив и гору Денали в первый день на посту президента США. Согласно информации, обнародованной будущим пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, эти изменения станут частью его административных мероприятий. Об этом пишет Politico.

В частности, Трамп планирует изменить название Мексиканского залива на «Американский залив» и вернуть традиционное название для самой высокой вершины Северной Америки. Гора Денали, которую в 2015 году Барак Обама переименовал в честь коренных племен, получит имя Маунт Мак-Кинли, как это было до 1917 года, когда ее назвали в честь президента Уильяма Мак-Кинли.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

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США Дональд Трамп

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