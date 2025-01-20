На инаугурацию Дональда Трампа прибыли Борис Джонсон, Илон Маск, Билл и Хиллари Клинтон и Хавьер Милей

Также на инаугурации собрались известные ютуберы, миллиардеры, бойцы и предприниматели.

Сегодня Дональд Трамп официально примет присягу как 47-й президент США. На торжественную инаугурацию уже прибыли такие известные личности, как Борис Джонсон, Билл и Хиллари Клинтон, а также высокопрофильные предприниматели, среди которых Джеф Безос и Илон Маск.

Среди других гостей, которые приехали на событие:

- президент Аргентины Хавьер Милей;

- знаменитый боец Конор Макгрегор;

- популярные ютуберы Логан и Джейк Поли;

- миллиардер Сэм Альтман.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп после службы в епископальной церкви Святого Иоанна прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий президент Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден. Сейчас Трамп направляется в Капитолий на инаугурацию.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

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