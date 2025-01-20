В Южной Корее задержаны 90 участников протестов в суде во время протестов против ареста Юн Сок Йоля

Задержанные – в возрасте от подросткового до 70 лет.

Фото: EPA/UPG

В Южной Корее полиция задержала 90 человек в связи с беспорядками в Западном окружном суде и Конституционном суде Сеула во время протестов против ареста отстраненного от должности президента Юн Сок Йоля, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Агентство столичной полиции Сеула (SMPA).

Согласно сообщению, полиция планирует запросить ордера на арест для 66 из задержанных. Пятеро из них уже прошли судебное слушание 20 января. Известно, что 46 человек обвиняются в штурме Западного окружного суда Сеула после того, как тот выдал ордер на арест Юна. Другие 10 человек обвиняются в блокировании автомобиля с прокурорами и следователями, занимающимися делом экс-президента. Еще 10 человек обвиняются в попытке прорваться на территорию суда или нападении на полицейских.

Возраст задержанных варьируется от подросткового до 70 лет, большинство из них - в возрасте 20-30 лет. Полиция заявила, что будет добиваться сурового наказания для нарушителей закона.

Напомним, сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде, который взял его под стражу.

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