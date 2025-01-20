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У Південній Кореї затримано 90 учасників протестів у суді під час протестів проти арешту Юн Сок Йоля

21:27, 20 січня 2025
Затримані – віком від підліткового до 70 років.
У Південній Кореї затримано 90 учасників протестів у суді під час протестів проти арешту Юн Сок Йоля
Фото: EPA/UPG
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У Південній Кореї поліція затримала 90 осіб у зв'язку із заворушеннями у Західному окружному суді та Конституційному суді Сеула під час протестів проти арешту відстороненого від посади президента Юн Сок Йоля, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Агентство столичної поліції Сеула (SMPA).

Згідно з повідомленням, поліція планує запросити ордери на арешт для 66 із затриманих. П’ятеро з них вже пройшли судове слухання 20 січня. Відомо, що 46 осіб звинувачуються у штурмі Західного окружного суду Сеула після того, як той видав ордер на арешт Юна. Інші 10 осіб обвинувачуються у блокуванні автомобіля з прокурорами і слідчими, що займаються справою екс-президента. Ще 10 людей звинувачуються у спробі прорватися на територію суду або нападі на поліцейських.

Вік затриманих варіюється від підліткового до 70 років, більшість із них — у віці 20-30 років. Поліція заявила, що домагатиметься суворого покарання для порушників закону.

Нагадаємо, прихильники президента Південної Кореї влаштували погром у суді, який взяв його під варту.

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поліція Південна Корея затримання

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