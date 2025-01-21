Чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату

Особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників.

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області розповіло, яких працівників можуть звільнити у зв’язку зі скороченням штату.

Якщо в організації виробництва та праці відбулися зміни, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Відповідно до частини другої статті 492 КЗпП України передбачено, що при звільненні працівників у випадках змін в організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Однак за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП України).

Тому особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

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