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Могут ли уволить работника предпенсионного возраста в связи с сокращением штата

07:54, 21 января 2025
Лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников.
Могут ли уволить работника предпенсионного возраста в связи с сокращением штата
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, каких работников могут уволить в связи с сокращением штата.

Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 КЗоТ Украины, то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.

Согласно части второй статьи 492 КЗоТа Украины предусмотрено, что при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

Однако при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ Украины).

Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.

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