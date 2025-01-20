На інавгурацію Дональда Трампа прибули Борис Джонсон, Ілон Маск, Білл та Гілларі Клінтон та Хав'єр Мілей

Також на інавгурації зібралися відомі ютубери, мільярдери, бійці та підприємці.

Сьогодні Дональд Трамп офіційно складе присягу як 47-й президент США. На урочисту інавгурацію вже прибули такі відомі особистості, як Борис Джонсон, Білл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.

Серед інших гостей, які приїхали на подію:

президент Аргентини Хав'єр Мілей ;

; знаменитий боєць Конор Макгрегор ;

; популярні ютубери Логан і Джейк Поли ;

і ; мільярдер Сем Альтман.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден. Наразі Трамп прямує до Капітолію на інавгурацію.

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

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