На інавгурацію Дональда Трампа прибули Борис Джонсон, Ілон Маск, Білл та Гілларі Клінтон та Хав'єр Мілей

Сьогодні Дональд Трамп офіційно складе присягу як 47-й президент США. На урочисту інавгурацію вже прибули такі відомі особистості, як Борис Джонсон, Білл і Гілларі Клінтон, а також високопрофільні підприємці, серед яких Джеф Безос і Ілон Маск.
Серед інших гостей, які приїхали на подію:
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден. Наразі Трамп прямує до Капітолію на інавгурацію.
«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.
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