Дональд Трамп відновить історичні назви: «Американська затока» та Маунт Мак-Кінлі.

Фото: politico

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв перейменувати Мексиканську затоку та гору Деналі в перший день на посаді президента США. Згідно з інформацією, оприлюдненою майбутнім прес-секретарем Білого дому Керолайн Лівітт, ці зміни стануть частиною його адміністративних заходів. Про це пише Politico.

Зокрема, Трамп планує змінити назву Мексиканської затоки на «Американську затоку» та повернути традиційну назву для найвищої вершини Північної Америки. Гора Деналі, яку в 2015 році Барак Обама перейменував на честь корінних племен, отримає ім'я Маунт Мак-Кінлі, як це було до 1917 року, коли її назвали на честь президента Вільяма Мак-Кінлі.

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

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