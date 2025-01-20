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Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів кримінальної спеціалізації

18:23, 20 січня 2025
Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 507 претендентів на посади суддів апеляційних судів.
Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів кримінальної спеціалізації
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 січня 2024 року оприлюднила декодовані результати тестування на когнітивні здібності, яке з 10 по 15 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», успішним тестування на виявлення рівня IQ стало для 507 претендентів на посади суддів апеляційної інстанції або для 72,5% кандидатів.

Відповідно, невдачею тестування на когнітивні здібності завершилося для 192 кандидатів, які не змогли набрати мінімально необхідні 100 балів (з 145 максимально можливих).

З декодованими результатами кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше розповідала про підсумки тестування на рівень IQ для цивільної, кримінальної, адміністративної та господарської спеціалізації.   

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя апеляційні суди

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Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 507 претендентів на посади суддів апеляційних судів.

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