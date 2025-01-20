Литва передала Україні дрони, тепловізори та навантажувачі

Новий пакет військової підтримки вже в Україні.

Фото: kam.lt

Литва не зупиняється в наданні військової підтримки Україні. Наприкінці минулого тижня в Україну доставили нову партію допомоги, яка включає безпілотники литовського виробництва, тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

Цей пакет підтримки спрямований на зміцнення української армії в умовах війни. Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що підтримка не може сповільнюватися, оскільки безпека України тісно пов'язана з безпекою Литви.

«Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку», – підкреслила Шакалієне.

Вона також повідомила, що було усунено бюрократичні бар'єри, що дозволяє значно пришвидшити постачання допомоги. Литва планує в подальшому зосередитися на протиповітряній обороні, боєприпасах, боротьбі з дронами та підтримці української оборонної промисловості, фінансуючи виробництво озброєнь в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.