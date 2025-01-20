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Литва передала Україні дрони, тепловізори та навантажувачі

21:52, 20 січня 2025
Новий пакет військової підтримки вже в Україні.
Литва передала Україні дрони, тепловізори та навантажувачі
Фото: kam.lt
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Литва не зупиняється в наданні військової підтримки Україні. Наприкінці минулого тижня в Україну доставили нову партію допомоги, яка включає безпілотники литовського виробництва, тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

Цей пакет підтримки спрямований на зміцнення української армії в умовах війни. Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що підтримка не може сповільнюватися, оскільки безпека України тісно пов'язана з безпекою Литви.

«Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку», – підкреслила Шакалієне.

Вона також повідомила, що було усунено бюрократичні бар'єри, що дозволяє значно пришвидшити постачання допомоги. Литва планує в подальшому зосередитися на протиповітряній обороні, боєприпасах, боротьбі з дронами та підтримці української оборонної промисловості, фінансуючи виробництво озброєнь в Україні.

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зброя Литва військова допомога

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