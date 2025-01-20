Дональд Трамп принес присягу Президента США

Председатель Верховного Суда США привел Дональда Трампа к присяге Президента США.

Дональд Трамп принял присягу Президента США. К присяге его привел председатель Верховного Суда США Джон Робертс.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько это возможно, сохранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», - сказал Дональд Трамп.

Также присягу принял вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на торжественную инаугурацию прибыли такие известные личности, как Борис Джонсон, Билл и Хиллари Клинтон, а также высокопрофильные предприниматели, среди которых Джеф Безос и Илон Маск.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп после службы в епископальной церкви Святого Иоанна прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий президент Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден. Сейчас Трамп направляется в Капитолий на инаугурацию.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

Автор: Наталя Мамченко

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