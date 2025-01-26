Давид Арахамія був на інавгурації Дональда Трампа на почесному місці, — The Independent

Лідер фракції «Слуга народу» отримав рідкісне місце в ротонді Капітолію, щоб стати свідком інавгурації.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Independent.

Видання вказує, що Арахамія отримав рідкісне місце в ротонді Капітолію, щоб стати свідком інавгурації.

«Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі інавгурації. Серед інших – колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні», — йдеться у публікації.

Арахамія зазначив, що Україна зараз працює над тим, щоб відповідні зустрічі проходили на міжпарламентському та інших рівнях, вказується у матералі.

«Це був дуже важливий крок і показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна отримала хорошу угоду в кінці цього процесу», — наголосили джерела.

Раніше Давид Арахамія зазначив, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися в лютому. Він уточнив, що перемовини можуть пройти на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

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