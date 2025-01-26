Давид Арахамія був на інавгурації Дональда Трампа на почесному місці, — The Independent

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Independent.
Видання вказує, що Арахамія отримав рідкісне місце в ротонді Капітолію, щоб стати свідком інавгурації.
«Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі інавгурації. Серед інших – колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні», — йдеться у публікації.
Арахамія зазначив, що Україна зараз працює над тим, щоб відповідні зустрічі проходили на міжпарламентському та інших рівнях, вказується у матералі.
«Це був дуже важливий крок і показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна отримала хорошу угоду в кінці цього процесу», — наголосили джерела.
Раніше Давид Арахамія зазначив, що переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися в лютому. Він уточнив, що перемовини можуть пройти на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.
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