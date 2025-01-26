У Києві покарали водія Toyota, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Києві на Кільцевій дорозі покарали водія автомобіля Toyota, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори відреагували на порушення, зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, суцільна лінія під номером 1.2, позначає край проїзної частини автомобільних доріг та вулиць, межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги. Лінію перетинати забороняється, окрім випадків пов'язаних з вимушеною зупинко.

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