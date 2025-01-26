Продавав вибухівку, зброю та боєприпаси — ув’язненому Чернігівського СІЗО оголошено підозру

Чоловік, перебуваючи в слідчому ізоляторі, налагодив збут раніше прихованої зброї, боєприпасів та вибухової речовини.

Ув’язненому Чернігівського СІЗО повідомлено про підозру в організації схеми реалізації вибухівки, зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, раніше судимий 27-річний чоловік, перебуваючи в Чернігівському слідчому ізоляторі, налагодив збут раніше прихованої зброї, боєприпасів та вибухової речовини.

Грошові кошти ув’язнений отримував на банківські картки та криптогаманець.

Підозрюваному вдалося незаконно реалізувати два бойових автомати Калашникова, близько 650 патронів, дві оборонні осколкові ручні гранати РГО, 7 тротилових шашок та пластичну вибухову речовину на основі гексогену.

Після оплати підозрюваний повідомляв про місцезнаходження прихованих «товарів», які були закопаними в землі під корінням дерев та в кущах неподалік від дачного будинку.

Під час обшуку камери чоловіка в слідчому ізоляторі виявлено та вилучено мобільний телефон, а також блокнот з «чорновими записами», які стосуються злочинної діяльності.

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