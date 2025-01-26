У Мін’юсті нагадали, як дізнатись про хід виконавчого провадження

Про хід виконавчого провадження можна дізнатись у АСВП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м.Київ нагадало, як дізнатись про хід виконавчого провадження у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Саме в автоматизованій системі виконавчого провадження здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Автоматизована система виконавчого провадження - це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі на своєму офіційному веб-сайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Доступна можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації (без обмежень та цілодобово).

Інформація містить відомості і про час її розміщення.

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

- прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності),

- число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

- УНЗР стягувача - фізичної особи, боржника - фізичної особи (за наявності);

- номер виконавчого провадження.

Отже, Автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується:

- об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

- надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;

- виготовлення документів виконавчого провадження;

- централізоване зберігання документів виконавчого провадження;

- централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження;

- підготовка статистичних даних;

- реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її проходження;

- передача документів виконавчого провадження до електронного архіву;

- формування Єдиного реєстру боржників.

Рішення виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби виготовляються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. У разі тимчасової відсутності доступу до автоматизованої системи допускається виготовлення документів на паперових носіях з подальшим обов’язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після відновлення її роботи.

Також АСВП забезпечує автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України за погодженням з Національним банком України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.