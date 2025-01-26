Продавал взрывчатку, оружие и боеприпасы — заключенному Черниговского СИЗО объявлено подозрение

Мужчина, находясь в следственном изоляторе, наладил сбыт ранее скрытого оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества.

Заключенному Черниговскому СИЗО доложено о подозрении в организации схемы реализации взрывчатки, оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, ранее судимый 27-летний мужчина, находясь в Черниговском следственном изоляторе, наладил сбыт ранее скрытого оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества.

Денежные средства заключенный получал на банковские карты и криптокошелек.

Подозреваемому удалось незаконно реализовать два боевых автомата Калашникова, около 650 патронов, две оборонительные осколочные ручные гранаты РГО, семь тротиловых шашек и пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена.

После оплаты подозреваемый сообщал о местонахождении скрытых «товаров», которые были зарыты в земле под корнями деревьев и в кустах неподалеку от дачного дома.

Во время обыска камеры мужчины в следственном изоляторе обнаружен и изъят мобильный телефон, а также блокнот с «черновыми записями», касающимися преступной деятельности.

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