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Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили в заколоті — йому може загрожувати ув'язнення

16:43, 26 січня 2025
Прокуратура висунула звинувачення в керівництві повстанням президенту Юн Сок Йолю.
Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили в заколоті — йому може загрожувати ув'язнення
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У Південній Кореї прокуратура висунула звинувачення президенту Юн Сок Йолю в заколоті через те, що він запровадив у країні воєнний стан 3 грудня 2024 року. Про це повідомляють Reuters та Yonhap.

Юн Сок Йоля звинувачують у змові з колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном та іншими посадовцями.

Вказується, що вводячи у країні воєнний стан, вони нібито хотіли підбурити заколот, попри відсутність будь-яких ознак війни, збройного конфлікту чи національної кризи.

Відстороненого президента також звинувачують у тому, що він планував заарештувати та затримати ключових політичних діячів, включно зі спікером Національних зборів У Вон Сіком, головами конкуруючих партій та співробітниками Служби з нагляду за виборами.

Також обвинувачення каже, що Юн спеціально направив військових до парламенту, щоб вони завадили парламентарям скасувати воєнний стан.

Звинувачення зʼявилося за день до того, як термін утримання Юна під вартою мав закінчитися. За законами Південної Кореї, підозрюваного мають звільнити з-під арешту, якщо до кінця строку затримання йому не висунули звинувачень.

У разі, якщо його визнають винним, Юну може загрожувати багаторічне ув'язнення за його указ про воєнний стан, який мав на меті заборонити політичну і парламентську діяльність і контролювати ЗМІ.

«Прокуратура вирішила висунути звинувачення Юн Сок Йолю, якого звинувачують у тому, що він був керівником заколоту. Покарання ватажка заколоту тепер нарешті почнеться», — заявив на пресконференції речник Демократичної партії Хан Мін Су.

За заколот у країні загрожує довічне або страта, однак смертні вироки вже не виконували роками.

Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге постане перед Конституційним судом.

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Південна Корея

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