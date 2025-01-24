Практика судів
  1. В Україні

Чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності бабуся, яка доглядає за онукою

07:00, 24 січня 2025
Якщо мати дитини до трьох років потрапила до лікарні, право на допомогу по тимчасовій непрацездатності має застрахована особа, яка здійснює догляд за дитиною.
Чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності бабуся, яка доглядає за онукою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ПФУ Донецької області роз’яснило, чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності бабуся, яка доглядає за онукою на час хвороби її матері.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною до 3-х років або за дитиною-інвалідом віком до 18-ти років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня періоду захворювання, за умови, що ця особа не знаходиться у відпустці (п.п. 5, 6 ст. 15 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Чи впоралася Вища рада правосуддя з завданням підвищити довіру до судової влади — опитування триває

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади — опитування.

Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів

«Судово-юридична газета» проаналізувала внесені зміни стосовно повноважень ТЦК, порядку розгляду заяв про відстрочку та документів, які надаються на її підтвердження.

У Міноборони назвали поширену нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком інформацію стосовно можливості мобілізації студентів і викладачів під час канікул «ворожою дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію держави»

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня.

Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук вважає, що змінами до постанови Кабмін запровадив ризик мобілізації студентів і викладачів під час канікул, але міністр Оксен Лісовий пообіцяв, що цього не станеться.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді