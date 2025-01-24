Якщо мати дитини до трьох років потрапила до лікарні, право на допомогу по тимчасовій непрацездатності має застрахована особа, яка здійснює догляд за дитиною.

Головне управління ПФУ Донецької області роз’яснило, чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності бабуся, яка доглядає за онукою на час хвороби її матері.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною до 3-х років або за дитиною-інвалідом віком до 18-ти років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня періоду захворювання, за умови, що ця особа не знаходиться у відпустці (п.п. 5, 6 ст. 15 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

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