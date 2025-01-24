Головне управління ПФУ Донецької області роз’яснило, чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності бабуся, яка доглядає за онукою на час хвороби її матері.
Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною до 3-х років або за дитиною-інвалідом віком до 18-ти років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня періоду захворювання, за умови, що ця особа не знаходиться у відпустці (п.п. 5, 6 ст. 15 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
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