Главное управление ПФУ Донецкой области разъяснило, имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности бабушка, которая ухаживает за внучкой на время болезни ее матери.
Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком до 3-х лет или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18-ти лет, предоставляется застрахованному лицу, осуществляющему уход за ребенком, с первого дня периода заболевания , при условии, что это лицо не находится в отпуске (п.п. 5, 6 ст. 15 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
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