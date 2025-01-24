Если мать ребенка до трех лет попала в больницу, право на пособие по временной нетрудоспособности имеет застрахованное лицо, осуществляющее уход за ребенком.

Главное управление ПФУ Донецкой области разъяснило, имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности бабушка, которая ухаживает за внучкой на время болезни ее матери.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком до 3-х лет или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18-ти лет, предоставляется застрахованному лицу, осуществляющему уход за ребенком, с первого дня периода заболевания , при условии, что это лицо не находится в отпуске (п.п. 5, 6 ст. 15 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

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