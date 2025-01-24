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Имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности бабушка, которая ухаживает за внучкой

07:00, 24 января 2025
Если мать ребенка до трех лет попала в больницу, право на пособие по временной нетрудоспособности имеет застрахованное лицо, осуществляющее уход за ребенком.
Имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности бабушка, которая ухаживает за внучкой
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Главное управление ПФУ Донецкой области разъяснило, имеет ли право на пособие по временной нетрудоспособности бабушка, которая ухаживает за внучкой на время болезни ее матери.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком до 3-х лет или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18-ти лет, предоставляется застрахованному лицу, осуществляющему уход за ребенком, с первого дня периода заболевания , при условии, что это лицо не находится в отпуске (п.п. 5, 6 ст. 15 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

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ПФУ

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