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Пенсіонерам розповіли, як перевести пенсію з пошти на банк

19:38, 19 січня 2025
У Пенсійному фонді пояснили, що потрібно підготувати та відсканувати низку документів для завантаження на вебпортал електронних послуг ПФУ.
Пенсіонерам розповіли, як перевести пенсію з пошти на банк
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Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області розповідає, як перевести пенсію з пошти на банк.

Потрібно звернуутися особисто до банку, клієнтом якого бажаєте стати, та відкрити рахунок для пенсійних виплат.

Важливо пам’ятати про вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії.

Потрібно підготувати та відсканувати  документи для завантаження на вебпортал електронних послуг ПФУ: паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого ви стали).

Треба враховувати вимоги до скан-копій документів:

  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;
  • формат файлу: JPG, JPEG, PDF;
  • документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;
  • скан-копії виготовляються з оригіналів документів;
  • скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;
  • назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Далі необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ та подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

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