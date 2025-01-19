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Пенсионерам рассказали, как перевести пенсию с почты на банк

19:38, 19 января 2025
В Пенсионном фонде объяснили, что необходимо подготовить и отсканировать ряд документов для загрузки на веб-портал электронных услуг ПФУ.
Пенсионерам рассказали, как перевести пенсию с почты на банк
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Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, как перевести пенсию с почты на банк.

Следует обратиться лично в банк, клиентом которого хотите стать, и открыть счет для пенсионных выплат.

Важно помнить требования к банковскому счету для зачисления пенсии.

Следует подготовить и отсканировать документы для загрузки на вебпортал электронных услуг ПФУ: паспорт, идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (можно получить в отделении банка, клиентом которого вы стали).

Нужно учитывать требования к скан-копиям документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии производятся из оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Далее надо авторизироваться в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ и подать заявление для перевода пенсии с почты на банк.

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