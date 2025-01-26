В ПФУ объяснили, можно ли изменить дату получения пенсии

Пенсионеры могут подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако дата получения денег не может быть изменена.

Некоторые пенсионеры сталкиваются с неудобствами из-за даты получения пенсионных выплат. Это может быть связано, в частности, с необходимостью своевременно оплачивать коммунальные услуги. Поэтому они часто желают перенести дату выплат, например, с 16 числа на 5-е.

В Пенсионном фонде рассказали, можно ли изменить дату выплаты пенсии.

Так, пенсия в Украине выплачивается по месту жительства через отделение почтовой связи, в том числе с доставкой на дом.

«Пенсия выплачивается с 04 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме», - отметили в ПФУ.

Дата получения пенсии устанавливается в соответствии с графиком ее выплаты в Украине и составляется согласно территориальным участкам.

В Пенсионном фонде отметили, что пенсионеры могут подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако именно дата получения денег не может быть изменена по просьбе лица.

Раньше мы сообщали, как перевести пенсию из почты на банк.

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