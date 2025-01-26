Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

В ПФУ объяснили, можно ли изменить дату получения пенсии

19:46, 26 января 2025
Пенсионеры могут подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако дата получения денег не может быть изменена.
В ПФУ объяснили, можно ли изменить дату получения пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые пенсионеры сталкиваются с неудобствами из-за даты получения пенсионных выплат. Это может быть связано, в частности, с необходимостью своевременно оплачивать коммунальные услуги. Поэтому они часто желают перенести дату выплат, например, с 16 числа на 5-е.

В Пенсионном фонде рассказали, можно ли изменить дату выплаты пенсии.

Так, пенсия в Украине выплачивается по месту жительства через отделение почтовой связи, в том числе с доставкой на дом.

«Пенсия выплачивается с 04 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме», - отметили в ПФУ.

Дата получения пенсии устанавливается в соответствии с графиком ее выплаты в Украине и составляется согласно территориальным участкам.

В Пенсионном фонде отметили, что пенсионеры могут подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако именно дата получения денег не может быть изменена по просьбе лица.

Раньше мы сообщали, как перевести пенсию из почты на банк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Кабмин улучшит дисциплину получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе военнослужащих

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы, и члены их семей, которым предоставляются льготы, будут обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Штрафы за неуважение к суду могут возрасти до 6800 грн, а за неявку в суд – до 12 тысяч грн

В случае неприбытия на вызов следователя будет грозить штраф до 3028 грн, а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн.

Автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия

Отсрочка от призыва, которую военнообязанный оформил через Резерв+, будет автоматически отменена в случае обнаружения путем электронного информационного взаимодействия Реестра «Оберег» с другими государственными реестрами или базами данных отсутствия законных оснований для нее.

Депутаты предлагают внести изменения в закон о демографическом реестре и защите персональных данных, расширив права БЭБ и органов финконтроля

Бюро экономической безопасности и органам финансового контроля предлагают предоставить доступ к документам, оформляемым с применением средств Демографического реестра.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради