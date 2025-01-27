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У Черкасах чоловік влаштував стрілянину на зупинці, аби розібратися в конфлікті

07:37, 27 січня 2025
Поліцейські затримали зловмисника, який травмував двох людей.
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину на зупинці, аби розібратися в конфлікті
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У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який на зупинці влаштував стрілянину, аби розібратися в конфлікті. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 25 січня близько 21:00 неподалік парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці.

За описом, який надали свідки, зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.

Правоохоронці встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту.

«Розібратися у конфлікті 53-річний фігурант вирішив за допомогою зброї та здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої доставили до лікарні», — розповіли в поліції.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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зброя Черкаси

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