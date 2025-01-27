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Может ли работодатель уволить работника в период службы по призыву во время мобилизации

09:08, 27 января 2025
Существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.
Может ли работодатель уволить работника в период службы по призыву во время мобилизации
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Ранее мы сообщали, как оформить отсрочку от мобилизации, если военнообязанный является опекуном недееспособного человека.

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