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К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — результаты опроса

07:55, 27 января 2025
«Судебно-юридическая газета» публикует результаты опроса читателей по поводу того, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — кто и сколько голосов получил.
К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — результаты опроса
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Як відомо, 23-24 січня «Судово-юридична газета» проводила онлайн-опитування серед читачів стосовно того, до кого з членів Вищої ради правосуддя є найбільша довіра.

Ми пропонували читачам, в першу чергу, суддям та представникам адвокатури і прокуратури, які брали участь чи спостерігали за роботою ВРП, відповісти на питання: «Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте».

Нагадаємо, що склад нинішньої ВРП пройшов перевірку за участі міжнародних експертів.

Отже, за результатами опитування рейтинг довіри до діючих членів ВРП склався наступним чином.

1 місце – Олександр Сасевич – 3241 голоси.

2 місце – Сергій Бурлаков – 3143 голоси.

3 місце – Станіслав Кравченко – 2855 голосів.

Стосовно інших членів ВРП голоси читачів, які взяли участь в опитуванні, розподілилися наступним чином.

•  Григорій Усик – 2636

•  Ольга Попікова – 2485

•  Олег Кандзюба – 767

•  Оксана Кваша – 391

•  Віталій Саліхов – 320

•  Олексій Мельник – 316

•  Микола Мороз – 306

•  Інна Плахтій – 188

•  Роман Маселко – 127

•  Олена Ковбій – 74

•  Алла Котелевець – 72

•  Дмитро Лук’янов – 66

•  Юлія Бокова – 59

•  Тетяна Бондаренко – 33

Зазначимо, що 27 січня відбудуться вибори голови ВРП. Не виключено, що за результатами висунення і голосування перевагу для обрання новим головою не зможе отримати жоден із кандидатів. У такому разі виконувати обовʼязки голови ВРП продовжить Дмитро Лукʼянов.

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ВСП

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