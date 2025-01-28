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Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды

11:30, 28 января 2025
Представление о назначении двух судей на должности в местные суды будет внесено Президенту.
Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды
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Высший совет правосудия 28 января принял решение о внесении представлений Президенту Володоимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды. Об этом сообщает ВСП.

Речь идет о:

Алине Гончаровой – на должность судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

Алле Олефир – на должность судьи Глобинского районного суда Полтавской области.

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суд судья ВСП Владимир Зеленский

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