Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

Подання про призначення двох суддів на посади до місцевих судів внесуть Президенту.

Вища рада правосуддя 28 січня ухвалила рішення про внесення подань Президенту Володоимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомляє ВРП.

Йдеться про:

Аліну Гончарову – на посаду судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Аллу Олефір – на посаду судді Глобинського районного суду Полтавської області.

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