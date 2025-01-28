Практика судів
  1. Суспільство

Через відлигу у Карпатах туристів попереджають про лавинну небезпеку

11:12, 28 січня 2025
Туристів застерігають про період лавинної небезпеки.
Через відлигу у Карпатах туристів попереджають про лавинну небезпеку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека 3 рiвня. У ДСНС України застерігають туристів про період лавинної небезпеки.

«28 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники застерігають бути обережними та не вирушати у гори у період лавинної небезпеки», - йдеться у повідомленні ДСНС в Івано-Франківській області.

За інформацією Гірських рятувальників Прикарпаття, на одній із найвищих вершин українських Карпат з висотою 2028,5 м Піп Іван хмарно, вітер західний, 18 м/с., температура повітря -3°С.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДСНС Івано-Франківськ Закарпаття Прикарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі

Раніше цей спільний законопроект анонсували у правоохоронному комітеті Ради та комітеті з питань нацбезпеки.

Зміна меж населених пунктів потребує дотримання правових процедур та погоджень — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що державний кадастровий реєстратор не уповноважений встановлювати межі населених пунктів чи визначати належність земельної ділянки до конкретного населеного пункту.

Громадська рада доброчесності та ГРМЕ отримали повний доступ до суддівських досьє і досьє кандидатів на посади суддів

ГРД та ГРМЕ будуть отримувати від ВККС інформацію на «секретних» флешках, але підпишуть зобов’язання знищити всю конфіденційну інформацію.

У Комітеті з економічного розвитку запропонували зміни щодо відповідальності за недобросовісну конкуренцію та роботи АМКУ

Пропонується запровадити періодичні штрафні платежі і деталізувати засади застосування «структурних» засобів захисту конкуренції, у тому числі примусового поділу.

Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду