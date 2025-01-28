Через відлигу у Карпатах туристів попереджають про лавинну небезпеку

Туристів застерігають про період лавинної небезпеки.

У зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека 3 рiвня. У ДСНС України застерігають туристів про період лавинної небезпеки.

«28 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники застерігають бути обережними та не вирушати у гори у період лавинної небезпеки», - йдеться у повідомленні ДСНС в Івано-Франківській області.

За інформацією Гірських рятувальників Прикарпаття, на одній із найвищих вершин українських Карпат з висотою 2028,5 м Піп Іван хмарно, вітер західний, 18 м/с., температура повітря -3°С.

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