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Из-за оттепели в Карпатах туристов предупреждают о лавинной опасности

11:12, 28 января 2025
Туристов предостерегают о периоде лавинной опасности.
Из-за оттепели в Карпатах туристов предупреждают о лавинной опасности
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В связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность 3 уровня. В ГСЧС Украины предостерегают туристов о периоде лавинной опасности.

«28 января, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголовичная опасность (3 уровень). Спасатели предостерегают быть осторожными и не идти в горы в период лавинной опасности», - говорится в сообщении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По информации Горных спасателей Прикарпатья, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат с высотой 2028,5 м. Поп Иван облачно, ветер западный, 18 м/с, температура воздуха -3°С.

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ГСЧС Ивано-Франковск Закарпатье Прикарпатье

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