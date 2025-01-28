Верховная Рада намерена установить уголовную ответственность для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва – до 8 лет лишения свободы

Ранее этот общий законопроект анонсировали в правоохранительном комитете Рады и комитете по вопросам нацбезопасности.

Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы, будет установлена ​​уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект 12442 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов – членов профильного Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, в частности, Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский. Также инициаторами законопроекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, включая его главу Александра Завитневича.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военное службу», которыми предусмотреть уголовную ответственность:

председателей и членов ВЛК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности к военной службе, что привело как к незаконному призыву граждан на военную службу, так и к их уклонению (освобождению) от военной службы. Во время военного положения за такие действия им будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

должностных лиц ТЦК за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы. За такие действия, совершенные в условиях военного положения, - им будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Автор: Наталя Мамченко

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