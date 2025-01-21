«Война нуждается в мобилизации, но о правах человека не стоит забывать» – комитеты с участием Генштаба обсудили действия ТЦК

Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Парламентские комитеты по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и правоохранительной деятельности 20 января провели совместное заседание по соблюдению прав человека во время проведения мобилизационных мероприятий.

Участие приняли представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора и Нацполиции, а также Уполномоченного ВР по правам человека.

Как отмечают в Комитете Верховной Рады по нацбезопасности, во время заседания обсудили вопросы:

обеспечения планового и эффективного пополнения сил обороны с соблюдением прав человека

избегания нарушений, подрывающих доверие граждан к мобилизации и влияющих на моральное состояние военнослужащих

фактов противоправных действий отдельных должностных лиц ТЦК: применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов

коррупции, позволяющей отдельным гражданам избегать мобилизации

недостатков в процедурах оповещения и привлечения к ответственности нарушителей.

Представители Министерства обороны, Нацполиции и ГБР предоставили информацию о выполнении своих функций в сфере мобилизации, а также определили основные причины нарушений законодательства.

По результатам обсуждения планируется:

провести дополнительное совместное заседание с участием министра обороны.

будет направлено обращение к министру внутренних дел, руководителю Нацполиции и председателям ОВА с соответствующими обращениями и предложениями.

усилить контроль за соблюдением законности при мобилизации.

«Условия войны требуют сложных, но ответственных решений» - подытожили в Комитете.

В свою очередь, в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности указали на обсуждение:

- случаев нарушения прав граждан при осуществлении мобилизационных мероприятий и нарушении их права на получение профессиональной юридической помощи;

- ограничение свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств;

- координация работы областных военных администраций, органов военного управления всех уровней, территориальных органов Национальной полиции.

«В ходе дискуссии председательствующие на заседании Комитета Сергей Ионушас и Александр Завитневич сосредоточили внимание приглашенных на неукоснительном выполнении порядка проведения мобилизационных мероприятий, а также соблюдении прав граждан при осуществлении оповещения о мобилизационных мероприятиях, вручении повесток, проверке документов, медицинском осмотре, оформлении призванных граждан к местам прохождения военной службы.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины – члены комитетов приняли решение рассмотреть вопрос инициирования внесения изменений в законодательство в части привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности за превышение полномочий, а также направить ряд общих обращений от Комитетов к Министру обороны, Министру внутренних дел, Офису Генерального прокурора, Национальной полиции Украины, Государственному бюро расследований и руководителям военных ОВА по ситуации соблюдения прав человека при задержании лиц и доставлении их в ТЦК» - указали в Комитете.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко указал, что были вопросы относительно «непонятных граждан с признаками военных без опознавательных знаков в балаклавах», «привлечения к ответственности руководителей ТЦК за противозаконные методы мобилизации (бусификация и т.п.)».

«Обратили внимание на необходимость надлежащего выполнения обязанностей должностными лицами на блокпостах, важности представления должностными лицами по требованию граждан и предъявления служебных удостоверений, а также важности отсутствия на должностных лицах при общении с гражданами маскировочных элементов одежды – балаклав.

Война нуждается в мобилизации, но права человека не стоит забывать» - отметил Александр Федиенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский охарактеризовал заседание следующим образом.

«Коротко, по сути заседания комитетов, о которых писал выше. Цифры называть не буду, просто рука не поднимается. В начале прошлого года, с целью усиления мобилизации и превращения ее в цивилизованный процесс, а не процесс ловли на улицах и кидания в автобус, Рада приняла два крайне непопулярных закона, об усилении мобилизации и об ответственности за нарушение правил воинского учета, неявке по повестке и т. д.

Суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, по которым не пришло 500 человек. Им должны тут же выписать штрафы, не оплатив которые они тут же попадают в арест счетов, имущества и т. д. исполнительной службой. И все, никакой ловли на улицах.

В ходе моего запроса на минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлено в розыск. И все.

Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК не выполняют принятые Радой законы. Поэтому, происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы.

Из объяснений мы услышали, что военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа. Все, точка.

Никаких просьб урегулировать вопрос доставки заказных писем с повестками к Раде не поступало, если бы не собрали по требованию нардепа Бакумова комитеты, так бы об этом и не знали.

Не можем послать подкрепления под Покровск потому, что письма дорогие, вывод такой. Выводы будут в совместном решении двух комитетов» - отметил Максим Бужанский.

Также он подчеркнул, что «по предложению Начальника Генштаба Баргилевича и коллеги Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВЛК за, грубо говоря, попытки выдавать нездоровых за здоровых».

«Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учета, а у сотрудников ТЦК и ВЛК нет» - подытожил народный депутат.

Фото: Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности

Автор: Наталя Мамченко

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