Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

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Суды рассмотрели очередное дело, связанное с небрежным отношением к военной службе.

На днях Костопольскому райсуду Ровенской области пришлось разбираться в деле, связанном с ненадлежащим оформлением служебной документации начальником связи одного из батальонов.

Как говорится в материалах дела, старший лейтенант Игорь П. 10 июля 2024 года приступил к исполнению обязанностей помощника начальника штаба – начальника связи одного из пехотных батальонов 156-й отдельной механизированной бригады (до октября прошлого года – пехотной бригады).

В январе 2025 года в батальоне состоялась проверка, которая выявила, что служебная документация подразделения находится в неудовлетворительном состоянии.

В частности, были обнаружены следующие недостатки:

в журналах учета личного состава рот батальона частично отсутствуют поименные списки личного состава

отсутствуют сведения о начале и окончании ведения журналов

журналы учета личного состава не прошиты и не пронумерованы

в списках личного состава обнаружено немало исправлений и ошибок

журналы боевой подготовки батальона должным образом не заполнены

Последствием небрежного отношения офицера к своим обязанностям стало то, что батальон столкнулся с такой проблемой как «самовольное оставление воинской части» военнослужащими – солдаты начали бежать из батальона, о чем стало известно командованию бригады.

По мнению командования, действия (точнее, бездействие) Игоря П. есть ни чем иным как небрежным отношением к военной службе. В отношении офицера 6 января 2025 года был составлен протокол по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

В свою защиту Игорь П. рассказал, что к исполнению обязанностей помощника начальника штаба – начальника связи батальона, он приступил в июле прошлого года.

Офицер еще тогда обнаружил, что в вопросах учета личного состава батальона накопились проблемы – списки военнослужащих содержали неточности, а самостоятельно устранить все обнаруженные нарушения он не смог, поскольку просто не имел такой возможности, хотя и пытался исправить ситуацию.

Изучив позиции сторон, суд учел, что Игорь П. ранее не привлекался к ответственности, а также осознает свою вину.

В итоге 15 января Костопольский райсуд Ровенской области хотя и признал старшего лейтенанта виновным в халатном отношении к военной службе, однако ограничился лишь устным замечанием, после чего закрыл производство по делу.

Автор: Вячеслав Хрипун

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