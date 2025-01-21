Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

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Суди розглянули чергову справу, пов’язану з недбалим ставленням до військової служби.

Днями Костопільському райсуду Рівненської області довелося розбиратися у справі, яка пов’язана з неналежним оформленням службової документації начальником зв’язку одного з батальйонів.

Як зазначено у матеріалах справи, старший лейтенант Ігор П. 10 липня 2024 року приступив до виконання обов’язків помічника начальника штабу – начальника зв’язку одного з піхотних батальйонів 156-ої окремої механізованої бригади (до жовтня минулого року – піхотної бригади).

У січні 2025 року у батальйоні була проведена перевірка, яка виявила, що службова документація підрозділу перебуває у незадовільному стані.

Зокрема, були виявлені наступні недоліки:

в журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу

відсутні відомості про початок і закінчення журналів

журнали обліку особового складу не прошиті та не пронумеровані

у списках особового складу виявлено чимало виправлень та помилок

журнали бойової підготовки батальйону належним чином не заповнені

Наслідками недбалого ставлення офіцера до своїх обов’язків стало те, що батальйон зіткнувся з такою проблемою як «самовільне залишення військової частини» військовослужбовцями – солдати почали тікати з батальйону, про що стало відомо командуванню бригади.

На думку командування, дії (точніше, бездіяльність) Ігоря П. є нічим іншим як недбалим ставленням до військової служби. Відтак стосовно офіцера 6 січня 2025 року був складений протокол за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

На свій захист Ігор П. розповів, що до виконання обов’язків помічника начальника штабу – начальника зв’язку батальйону, він приступив у липні минулого року.

Офіцер ще тоді виявив, що в питаннях обліку особового складу батальйону накопичилися проблеми – списки військовослужбовців містили неточності, а самостійно усунути всі виявлення порушення він не зміг, оскільки просто не мав такої можливості, хоча й намагався виправити ситуацію.

Дослідивши позиції сторін, суд врахував, що Ігор П. раніше не притягався до відповідальності, а також усвідомлює свою провину.

У підсумку 15 січня Костопільський райсуд Рівненської області хоча й визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до військової служби, однак обмежився усним зауваженням, після чого закрив провадження у справі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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