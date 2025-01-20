Дональд Трамп пообещал восстановить энергетическую независимость США

Трамп введет план усиленного бурения для борьбы с энергетическим кризисом США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп после принесения присяги президента США заявил: «Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, которые представляют собой революцию здравого смысла». В частности, мобилизовать ресурсы, чтобы преодолеть рекордную инфляцию, снизить цены и расходы. Кризис вызван избыточными расходами.

Трамп объявит чрезвычайную ситуацию в энергетическом секторе США, включающую программу усиленного бурения.

«Америка снова будет страной, которая производит. У нас есть самые большие запасы нефти и газа, и мы их используем. Мы снизим цены, заполним наши стратегические резервы. Будем экспортировать американские ресурсы по всему миру» - подчеркнул Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.