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Дональд Трамп пообещал восстановить энергетическую независимость США

21:02, 20 января 2025
Трамп введет план усиленного бурения для борьбы с энергетическим кризисом США.
Дональд Трамп пообещал восстановить энергетическую независимость США
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп после принесения присяги президента США заявил: «Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, которые представляют собой революцию здравого смысла». В частности, мобилизовать ресурсы, чтобы преодолеть рекордную инфляцию, снизить цены и расходы. Кризис вызван избыточными расходами.

Трамп объявит чрезвычайную ситуацию в энергетическом секторе США, включающую программу усиленного бурения.

«Америка снова будет страной, которая производит. У нас есть самые большие запасы нефти и газа, и мы их используем. Мы снизим цены, заполним наши стратегические резервы. Будем экспортировать американские ресурсы по всему миру» - подчеркнул Трамп.

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США Дональд Трамп энергетика

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