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Дональд Трамп пообіцяв відновити енергетичну незалежність США

21:02, 20 січня 2025
Трамп запровадить план посиленого буріння для боротьби з енергетичною кризою США.
Дональд Трамп пообіцяв відновити енергетичну незалежність США
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп після складення присяги президента США заявив: «Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів, які є революцію здорового глузду». Зокрема, мобілізувати ресурси, щоб подолати рекордну інфляцію, знизити ціни і витрати. Криза спричинена надлишковими витратами.

Трамп оголосить надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі США, що включатиме програму посиленого буріння.

«Америка знову буде країною, яка виробляє. У нас є найбільші запаси нафту і газу, і ми їх використаємо. Ми знизимо ціни, заповнимо наші стратегічні резерви. Будемо експортувати американські ресурси по всьому світу» – підкреслив Трамп.

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США Дональд Трамп енергетика

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