«Війна потребує мобілізації, але про права людини не варто забувати» – комітети за участі Генштабу обговорили дії ТЦК

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, в ході якого обговорили факти протиправних дій посадових осіб ТЦК – застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів.

Парламентські комітети з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності 20 січня провели спільне засідання щодо дотримання прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Участь взяли представники Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора та Нацполіції, а також Уповноваженого ВР з прав людини.

Як зазначають у Комітеті Верховної Ради з нацбезпеки, під час засідання обговорили питання щодо:

забезпечення планового та ефективного поповнення сил оборони із дотриманням прав людини

уникнення порушень, що підривають довіру громадян до мобілізації та впливають на моральний стан військовослужбовців

фактів протиправних дій окремих посадових осіб ТЦК: застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів

корупції, яка дозволяє окремим громадянам уникати мобілізації

недоліків в процедурах оповіщення та притягнення до відповідальності порушників.

Представники Міністерства оборони, Нацполіції та ДБР надали інформацію про виконання своїх функцій у сфері мобілізації, а також визначили основні причини порушень законодавства.

За результатами обговорення планується:

провести додаткове спільне засідання за участю міністра оборони.

буде направлено звернення до міністра внутрішніх справ, керівника Нацполіції та голів ОВА із відповідними зверненнями та пропозиціями.

посилити контроль за дотриманням законності під час мобілізації.

«Умови війни вимагають складних, але відповідальних рішень» - підсумували у Комітеті.

В свою чергу, у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на обговорення:

- випадків порушення прав громадян під час здійснення мобілізаційних заходів та порушення їх права на отримання професійної правничої допомоги;

- обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів;

- координації роботи обласних військових адміністрацій, органів військового управління всіх рівнів, територіальних органів Національної поліції.

«В ході дискусії головуючі на засіданні Комітету Сергій Іонушас та Олександр Завітневич зосередили увагу запрошених на неухильному виконанні порядку проведення мобілізаційних заходів, а також дотриманні прав громадян під час здійснення оповіщення про мобілізаційні заходи, вручення повісток, перевірки документів, медичного огляду, оформлення призову та відправлення призваних громадян до місць проходження військової служби.

За результатами обговорення народні депутати України - члени комітетів прийняли рішення розглянути питання ініціювання внесення змін до законодавства в частині притягнення посадових осіб ТЦК до відповідальності за перевищення повноважень, а також направити низку спільних звернень від Комітетів до Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та керівників військових ОВА щодо ситуації дотримання прав людини під час затримання особи і доставлення її до ТЦК» - вказали у Комітеті.

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, вказав, що були питання стосовно «незрозумілих громадян з ознаками військових без розпізнавальних знаків у балаклавах», «притягнення до відповідальності керівників ТЦК за протизаконні методи мобілізації (бусифікація тощо)».

«Звернули увагу на необхідність належного виконання обов'язків службовими особами на блокпостах, на важливості представлення службовими особами на вимогу громадян та пред'явлення службових посвідчень, а також на важливості відсутності на службових особах при спілкуванні з громадянами маскувальних елементів одягу – балаклав.

Війна потребує мобілізації, але права людини не варто забувати» - зазначив Олександр Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський охарактеризував засідання наступним чином.

«Коротко, по суті засідання комітетів. Цифри не називатиму, просто рука не піднімається. На початку минулого року, з метою посилення мобілізації та перетворення її на цивілізований процес, а не процес лову на вулицях та кидання в автобус, Рада прийняла два вкрай непопулярні закони, про посилення мобілізації та про відповідальність за порушення правил військового обліку, неявку за повісткою тощо.

Суть була в тому, що розсилається тисяча повісток, наприклад, за якими не прийшло 500 осіб. Їм повинні відразу виписати штрафи, не сплативши які вони відразу потрапляють на арешт рахунків, майна тощо виконавчою службою. І все, ніякого лову на вулицях.

Під час мого запиту на міноборони та спільного засідання двох комітетів виявилося, що штрафи виписані приблизно на 12% тих, хто ухилився від повісток, приблизно 45% тих, хто ухилився, оголошено в розшук. І все.

Міноборони, керівництво Сухопутних Військ та ТЦК не виконують ухвалені Радою закони. Тому відбувається те, що ми бачимо на вулицях, не спрацювали закладені в закони механізми.

З пояснень ми почули, що військком не може виписати багато протоколів, бо це дуже дорого, 82 гривні кожен рекомендований лист, яким потрібно повідомити про виписку штрафу. Все, крапка.

Жодних прохань врегулювати питання доставки рекомендованих листів із повістками до Ради не надходило, якби не зібрали на вимогу нардепа Бакумова комітети, так би про це й не знали.

Не можемо надіслати підкріплення під Покровськ тому, що листи дорогі, висновок такий. Висновки будуть у спільному рішенні двох комітетів» - зазначив Максим Бужанський.

Також він наголосив, що «за пропозицією Начальника Генштабу Баргилевича та колеги Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових» .

«Не може так бути, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК не мають» - підсумував народний депутат.

Фото: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності

Автор: Наталя Мамченко

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