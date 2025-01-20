Верховна Рада підготує законопроекти про відповідальність працівників ТЦК за спроби мобілізації заброньованих

«Військком не може виписати багато протоколів, тому що це дуже дорого, 82 гривні кожен рекомендований лист, яким потрібно повідомити про виписку штрафу» – у Верховній Раді з'ясували, чому не запрацювала цифровізація мобілізації

Джерело фото: expert.in.ua

Як відомо, при ухваленні закону про посилення мобілізації у 2024 році анонсувалася цифровізація процесів, у ході яких на ухилянтів автоматично накладатимуться штрафи, без необхідності їхнього «лову» на вулицях співробітниками ТЦК. Відповідні механізми також анонсувала заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.

На відправку повісток навіть виділили кошти у розмірі 72 млн грн з резервного фонду. Втім, як з'ясували законодавці, на даний момент «цифровізація мобілізації» так і не запрацювала.

20 січня відбулося спільне засідання комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки.

«Коротко, по суті засідання комітетів. Цифри не називатиму, просто рука не піднімається. На початку минулого року, з метою посилення мобілізації та перетворення її на цивілізований процес, а не процес лову на вулицях та кидання в автобус, Рада прийняла два вкрай непопулярні закони, про посилення мобілізації та про відповідальність за порушення правил військового обліку, неявку за повісткою тощо.

Суть була в тому, що розсилається тисяча повісток, наприклад, за якими не прийшло 500 осіб. Їм повинні відразу виписати штрафи, не сплативши які вони відразу потрапляють на арешт рахунків, майна тощо виконавчою службою. І все, ніякого лову на вулицях.

Під час мого запиту на міноборони та спільного засідання двох комітетів виявилося, що штрафи виписані приблизно на 12% тих, хто ухилився від повісток, приблизно 45% тих, хто ухилився, оголошено в розшук. І все.

Міноборони, керівництво Сухопутних Військ та ТЦК не виконують ухвалені Радою закони. Тому відбувається те, що ми бачимо на вулицях, не спрацювали закладені в закони механізми.

З пояснень ми почули, що військком не може виписати багато протоколів, бо це дуже дорого, 82 гривні кожен рекомендований лист, яким потрібно повідомити про виписку штрафу. Все, крапка.

Жодних прохань врегулювати питання доставки рекомендованих листів із повістками до Ради не надходило, якби не зібрали на вимогу нардепа Бакумова комітети, так би про це й не знали.

Не можемо надіслати підкріплення під Покровськ тому, що листи дорогі, висновок такий. Висновки будуть у спільному рішенні двох комітетів» - зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Також він наголосив, що «за пропозицією Начальника Генштабу Баргилевича та колеги Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових» .

«Не може так бути, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК не мають» - підсумував народний депутат.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні планували надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року та надіслати їх на адреси військовозобов'язаних. У ТЦК пояснили, що введення в законодавство обов'язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов'язаних. Тепер на ці адреси можна буде масово надіслати повістки.

Профінансувати друк та відправку планували за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділивши під це Міністерству оборони 71,82 млн. грн.

Для цього у процесі буде задіяно ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». Вартість послуг ДП становитиме 17,82 млн. грн. Один «комплект» коштуватиме 19,8 грн. Також у процесі буде задіяно АТ «Укрпошта». Послуги «Укрпошти» коштуватимуть державі 54 млн. грн.

Нагадаємо, раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг». Також оператори ТЦК можуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Автор: Наталя Мамченко

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