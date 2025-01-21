Уряд оновив норми виробничих втрат та виходу спирту і алкогольних напоїв

Зміни стосуються норм виробничих втрат і виходу спирту етилового та до норм виробничих втрат і виходу спиртових дистилятів, норм втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкоголю, норм виробничих втрат деяких видів алкоголю.

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Під час чергового засідання уряд вніс зміни до нормативних актів, що регулюють виробничі втрати та вихід спирту, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, були внесені корективи до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року та 22 листопада 2022 року.

Зміни стосуються норм виробничих втрат спирту етилового, включаючи біоетанол, а також спиртових дистилятів, виноматеріалів і соків під час виробництва алкогольних напоїв. Урядові постанови було приведено у відповідність до вимог Податкового кодексу України та Закону №3817.

Особливу увагу було приділено нормам втрат 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°C, під час виробництва джину. Ці норми доповнили відповідні постанови, затверджені раніше.

«Внесено зміни до постанов КМУ від 28.10.2022 № 1218 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу» і від 22.11.2022 № 1310 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спиртових дистилятів, норм втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норм виробничих втрат деяких видів алкогольних напоїв» з метою приведення їх у відповідність до положень Податкового кодексу України та ЗУ від 18 № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Серед іншого, доповнено норми виробничих втрат і виходу спиртових дистилятів, норми втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норми виробничих втрат деяких видів алкогольних напоїв, затверджені постановою КМУ від 22.11.2022 № 1310, нормами втрат 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°C, під час виробництва джину». – йдеться в повідомленні.

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