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Правительство обновило нормы производственных потерь и выхода спирта и алкогольных напитков

10:12, 21 января 2025
Изменения касаются норм производственных потерь и выхода спирта этилового и к нормам производственных потерь и выхода спиртовых дистиллятов, норм потерь спирта, виноматериалов, соков при производстве алкоголя, норм производственных потерь некоторых видов алкоголя.
Правительство обновило нормы производственных потерь и выхода спирта и алкогольных напитков
Фото: news.dtkt.ua
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Во время очередного заседания правительство внесло изменения в нормативные акты, регулирующие производственные потери и выход спирта, спиртовых дистиллятов и алкогольных напитков. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, были внесены коррективы в постановления Кабинета Министров Украины от 28 октября 2022 года и 22 ноября 2022 года.

Изменения касаются норм производственных потерь спирта этилового, включая биоэтанол, а также спиртовых дистиллятов, виноматериалов и соков при производстве алкогольных напитков. Правительственные постановления были приведены в соответствие с требованиями Налогового кодекса Украины и Закона №3817.

Особое внимание было уделено нормам потерь 100-процентного спирта, приведенного к температуре 20°C, при производстве джина. Эти нормы дополнили соответствующие постановления, утвержденные ранее.

«Внесены изменения в постановления КМУ от 28.10.2022 № 1218 «Об утверждении норм производственных потерь и выхода спирта этилового, в том числе биоэтанола» и от 22.11. 2022 № 1310 «Об утверждении норм производственных потерь и выхода спиртовых дистиллятов, норм потерь спирта, виноматериалов, соков при производстве алкогольных напитков, норм производственных потерь некоторых видов алкогольных напитков» с целью приведения их в соответствие с положениями Налогового кодекса Украины и ЗУ от 18 № 3817-ІХ „О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего“. Среди прочего, дополнены нормы производственных потерь и выхода спиртовых дистиллятов, нормы потерь спирта, виноматериалов, соков при производстве алкогольных напитков, нормы производственных потерь некоторых видов алкогольных напитков, утвержденные постановлением КМУ от 22.11.2022 № 1310, нормами потерь 100-процентного спирта, приведенного к температуре 20°C, при производстве джина», - говорится в сообщении.

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