Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Мужчины, которые вернутся из-за границы и будут работать в критической отрасли, будут иметь бронирование – Чернышов

17:51, 20 января 2025
Украина планирует вернуть беженцев из Германии из-за нехватки рабочей силы.
Мужчины, которые вернутся из-за границы и будут работать в критической отрасли, будут иметь бронирование – Чернышов
Фото: nv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины активизирует усилия по стимулированию беженцев, которые покинули страну из-за войны, вернуться домой. Это связано с острой потребностью в рабочей силе на фоне значительного сокращения численности населения.

Как сообщает Yahoo News, в рамках новой инициативы в Берлине, а также в других городах, будут созданы «центры единства», которые будут оказывать украинским беженцам поддержку в трудоустройстве, жилье и получении образования.

По словам вице-премьер-министра Алексея Чернышова, значительное количество украинцев серьезно рассматривает возможность возвращения. Чернышов, который недавно посетил Берлин, возглавляет Министерство национального единства Украины, созданное в декабре для поддержки репатриантов.

С начала войны в феврале 2022 года в Германию выехало более 1,1 миллиона украинцев, что является наибольшим числом среди стран Европы. По оценкам правительства Украины, на сегодняшний день численность населения, проживающего на территориях, подконтрольных Украине, составляет 32 миллиона человек, тогда как в начале 1990-х их было 52 миллиона.

Киев в частности заинтересован в привлечении рабочей силы в ключевые отрасли, такие как оборонная промышленность, энергетика и восстановление инфраструктуры. Чернышов отметил, что репатрианты, которые будут работать в этих секторах, будут освобождены от военной службы.

«Для нас это критически важные предприятия или критические отрасли», - сказал министр, добавив, что репатрианты будут освобождены от военной службы, если они будут работать в этих секторах.

В то же время украинцы, которые выберут остаться в Германии, также смогут получить поддержку в поиске работы или получении профессиональных квалификаций, отметил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп принес присягу Президента США

Председатель Верховного Суда США привел Дональда Трампа к присяге Президента США.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей криминальной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 507 претендентов на должности судей апелляционных судов.

Илон Маск будет заниматься сокращением госаппарата в DOGE без Вивека Рамасвами – Politico

Рамасвами покинет DOGE, чтобы баллотироваться на должность губернатора Огайо.

В Комитете по свободе слова назвали риски, которые несут в себе мемы для сознания избирателей

«Мем может изменить ход политической кампании и быть частью пропаганды, направленной на подрыв доверия к государству» – заявили в Комитете по свободе слова.

«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України