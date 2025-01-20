Мужчины, которые вернутся из-за границы и будут работать в критической отрасли, будут иметь бронирование – Чернышов

Украина планирует вернуть беженцев из Германии из-за нехватки рабочей силы.

Фото: nv.ua

Правительство Украины активизирует усилия по стимулированию беженцев, которые покинули страну из-за войны, вернуться домой. Это связано с острой потребностью в рабочей силе на фоне значительного сокращения численности населения.

Как сообщает Yahoo News, в рамках новой инициативы в Берлине, а также в других городах, будут созданы «центры единства», которые будут оказывать украинским беженцам поддержку в трудоустройстве, жилье и получении образования.

По словам вице-премьер-министра Алексея Чернышова, значительное количество украинцев серьезно рассматривает возможность возвращения. Чернышов, который недавно посетил Берлин, возглавляет Министерство национального единства Украины, созданное в декабре для поддержки репатриантов.

С начала войны в феврале 2022 года в Германию выехало более 1,1 миллиона украинцев, что является наибольшим числом среди стран Европы. По оценкам правительства Украины, на сегодняшний день численность населения, проживающего на территориях, подконтрольных Украине, составляет 32 миллиона человек, тогда как в начале 1990-х их было 52 миллиона.

Киев в частности заинтересован в привлечении рабочей силы в ключевые отрасли, такие как оборонная промышленность, энергетика и восстановление инфраструктуры. Чернышов отметил, что репатрианты, которые будут работать в этих секторах, будут освобождены от военной службы.

«Для нас это критически важные предприятия или критические отрасли», - сказал министр, добавив, что репатрианты будут освобождены от военной службы, если они будут работать в этих секторах.

В то же время украинцы, которые выберут остаться в Германии, также смогут получить поддержку в поиске работы или получении профессиональных квалификаций, отметил министр.

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